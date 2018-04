Marjorie de Sousa arremete contra Julián Gil por este fuerte motivo

¡Para no creerlo! Marjorie de Sousa y Julián Gil no cesan con sus problemas sobre los intereses de su menor hijo, hasta el momento no han podido llegar a un acuerdo o conciliación de forma directa, sino a través de los diversos medios televisivos.

El programa “Ventaneando” señala que Marjorie de Sousa siempre ha tenido disposición para buscar la mejor solución en pro del bienestar de Mathías, hijo de la venezolana y Julián Gil, pero su expareja es quien no asiste a las reuniones y opta por hacer de su situación un espectáculo.

“Yo creo que ahorita esto está en manos de la justicia, porque he intentado llegar a esta persona muchas veces y siempre termina ridiculizándome, tratando de hacerme quedar como una loca, como la mala, y que él sea el bueno, el gran padre”, explicó la venezonala.

Asimismo, Marjorie de Sousa señaló que Julián Gil se hace la víctima y sólo busca las cámaras para hacerla quedar como mala madre.

“Ahora dice ‘ay, soy la pobre víctima por la foto’. ¿Por qué no llamó y me dijo? No hay que mandar a terceros porque no voy a exponer la seguridad de mi hijo. Él es el papá, las puertas nunca se las he cerrado “, manifestó Marjorie de Sousa.

Del mismo modo, Marjorie de Sousa aclaró que todo escapa de sus manos y que su situación lo deja en la potestad del juez, hecho que ambos tienen que respetar según lo que ordene el representante de la ley.

“No tengo nada que decir corazón…Todo tiene que ser legalmente, he tratado mil veces de llegar a un acuerdo, pero nada. Si todo tiene que ser con el Juez, se respeta lo que él decida”, manifestó.