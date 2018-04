Gloria Trevi revela detalles de su hija y rompe en llanto en plena entrevista

En una reciente entrevista para el programa “El minuto que cambió mi vida”, conducido por el periodista Gustavo Adolfo Infante, Gloria Trevi habló sobre su trayectoria y peripecias familiares que ha tenido que afrontar a lo largo de su carrera.

Gloria Trevi analizó que este sería el momento para poder hablar de un tema delicado y triste para ella, la desaparición de su hija Ana Dalay.

La cantante mexicana alcanzó la gloria, pero también el ‘infierno’ con su agitada vida pasada, lo contó todo en el polémico programa “El minuto que cambió mi vida”, difundido a través de la plataforma YouTube.

“¿Te has preguntado dónde Ana Dalay?”, preguntó el periodista Gustavo Adolfo Infante .

Gloria Trevi entre lágrimas respondió que la pregunta está mal formulada y le contestó que aún tiene una hija, hecho que sorprendió al entrevistador.

“Uno no debe preguntarse por qué, sino para qué, porque si preguntas así, la pregunta está mal echa; y tú tienes que confiar en Dios, entonces tienes que decir: ‘para qué’, y la respuesta vino a mí y es para ser una mejor persona. Yo no perdí a una hija, yo tengo una hija, y es mi camino de estrellas al cielo ”, respondió Gloría Trevi.

En esa misma línea, Gloria Trevi continúo narrando detalles que no se conocían sobre la dolorosa muerte de su hija.

“Claro que me pregunté dónde estaba, sobre todo cuando supe que me habían mentido, y fui y busqué las respuestas, y hablé con la persona que tenía la respuesta, y ella me lo dijo. Y ahora yo sé que mi hija está donde están las personas que amamos y ya no están en la tierra, están con Dios y con nosotros “, manifestó.

Así mismo, la intérprete de ‘Cuando un hombre te enamora’ indicó que había pasado cuatro años, ocho meses y 12 días en la cárcel. “Durante todo ese tiempo, no estaba cumpliendo una condena, pues nunca fui sentenciada por un juez”, aclaró.

Finalmente, Gloria Trevi recordó que a sus 20 años le hicieron sentir que era una mujer fea, hecho que le hizo poner los pies sobre la tierra y poder mirar su verdadera belleza interior que le impulsó para llegar a donde está.