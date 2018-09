Will Smith comparte el detrás de cámaras de ‘Esta rico’ que grabó con Marc Anthony

Will Smith está más feliz que nunca con el reciente lanzamiento de “Está rico”, canción que grabó junto al salsero Marc Anthony y el reguetonero Bad Bunny, que se estrenó el último viernes.

El video de la canción que fue publicado en YouTube por Marc Anthony tiene hasta el momento 4 millones 344 mil 335 reproducciones y ha recibido excelentes críticas tras su estreno.

Pero Will Smith no podía quedarse tranquilo y sorprendió a sus fanáticos con un video, también publicado en YouTube, en el que muestra el detrás de cámara de la grabación del tema “Está rico”.

En el video se pueden ver detalles de los momentos que vivió Will Smith junto a Marc Anthony en Miami, ciudad donde se realizaron las grabaciones. Además, el actor estadounidense hace una especie de recuento de sus “Metas en la vida”.

Lo que más llama la atención, es que entre ellas figuran salir a pasear en bote con Marc Anthony, aprender a bailar salsa con Marc Anthony, hacer un tema con Marc Anthony y Bad Bunny, y todas las da por cumplidas.

Como se sabe, esta no es la primera vez que Will Smith colabora en un tema latino, pues en 2015 lanzó “Fiesta”, junto a los colombianos de Bomba Estéreo, y hace poco se presentó en la final del Mundial de Rusia 2018 para interpretar “Live It Up”, junto a Nicky Jam y Era Istrefi.