Crean divertida parodia de la canción 'Mayores' de Becky G

Becky G y su exitoso tema “Mayores” sigue dando de qué hablar en las redes sociales. Resulta que en YouTube viene circulando un video parodia dela canción que hizo conocida mundialmente a la cantante estadonidense.

JR INN, un comediante nicaragüense, se encargo de subir la versión “Panzones” a YouTube, la cual habla de que a una mujer le encantan los hombres más gordos.

“A mí me gusta que no ande con tonterías, que si tiene hambre en la noche coma con mucha con mucha alegría. Me gusta un caballero que coma con picante, que le guste el tocino y de fritanga se atragante. No importa que se engorde más. A mí me gustan panzones, esos que son barrigones”, dice la letra de la canción.

El video viene causando furor en YouTube, pues cuenta con más de 4 millones de reproduccciones desde que fue subido a dicha plataforma. ¡Ha causado revuelo!

No cabe duda alguna que la fama de la hermosa y talentosa Becky G sigue creciendo a pasos agigantados. ¡Mira el hilarante video aquí!