Angelique Boyer se enfureció con periodista cuando le preguntó por su boda

Durante una transmisión en vivo para hablar sobre su personaje en la telenovela Teresa, Angelique Boyer arremetió contra un periodista por cuestionarla sobre sus planes de boda con Sebastián Rulli.

“¿Es en serio que esa es tu pregunta buena, es en serio? A mí me parece pésima pregunta porque es algo que está completamente fuera de contexto, porque es algo que he respondido y porque no tengo nada que decir respecto a eso”, dijo la actriz en relación a la pregunta.

“Los que son muy cercanos a nosotros, realmente no les importa si nos casamos o no, realmente creo que eso no hace la diferencia y mejor pasemos a otra pregunta”, agregó Angelina bastante seria.

Tras la contundente respuesta de Angelique, los periodista que estaban en la rueda de prensa no dudaron en cambiar el tema para terminar con el tenso momento.

Hace unas semanas, Sebastián Rulli fue consultado sobre si tiene pensando casarse con Angelique Boyer. Ante la consulta, el protagonista de “Papá a toda la madre” manifestó que es un tema al que ninguno de los dos le da mucha importancia.

“No sé si se dará algún día la boda en sí, como muchas personas creen que es un fin, para mí no es algo relevante”, aclaró el actor para People en Español.

“Gracias a Dios Angie respeta eso y tampoco es algo que la mueva y la deje sin dormir, así que quien sabe, si algún día es, no va a ser lo más importante en nuestra relación”, agregó el argentino.

