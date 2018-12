Así suena "No Tears Left to Cry", de Ariana Grande, en la voz de Miley Cyrus

Ariana Grande lanzó el tema “No Tears Left to Cry” a principios de año. Esta canción tiene un significado especial para Grande porque está dedicada a aquellas 22 personas que perdieron la vida en uno de sus conciertos tras el atentado en Manchester en mayo de 2017.

Esta producción musical marcó un punto importante en la carrera de Ariana Grande, puesto que es una balada explosiva que, según el compositor Savan Kotecha, “fue el momento de la transformación de la estrella pop a una artista”.

Y no se equivocó, tras el estreno de “No Tears Left to Cry” la carrera musical de Ariana Grande empezó a crecer y este tema se convirtió en el noveno de la artista en ingresar al Top 10 de la prestigiosa lista Billboard Hot 100.

Ahora, la cantante Miley Cyrus, quien hace algunos días dijo que le gustaría ser una gran amiga de Ariana Grande, ha realizado un conmovedor cover del tema junto a Mark Ronson en el BBC Radio 1 Live Lounge.

A través de Twitter, Mark Ronson dijo que “ama la canción” de Ariana Grande y que le encantó “hacer un cover del tema junto a Miley Cyrus”.

I love this song. And I loved getting to cover it. Thank u https://t.co/c4M1m9TeWE