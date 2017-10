Shakira y el video en el que demostró que sus caderas no mienten

No cabe duda de que la diosa del movimiento de caderas es Shakira, así lo demostró en el gran concierto que presentó en el 2009 en Miami, donde más de 40 mil personas gozaron con sus mejores éxitos. ¡Mira este video de YouTube!

El tema con el que cerro este gran espectáculos fue ‘Hips Don’t Lie’, donde junto al rapero Wyclef Jean demostraron que juntos son una gran dupla y que la euforia de sus fanáticos lo dejaron más que claro y en YouTube lo puedes ver.

En aquella presentación Shakira lucía una prenda de dos piezas, dejando al descubierto su abdomen plano, una falda que le ajustaba a la perfección sus caderas para contornearlas de un lado a otro.

“Ladies up in here tonight. No fighting, no fighting. We got the refugees up in here No fighting, no fighting” , fueron las palabras para dar inicio a esta fiesta en donde más de uno se paró de su asiento para bailar junto a la bella colombiana.

Los movimientos tan sensuales de Shakira no solo se robaron los suspiros de sus seguidores, también logró coronarse como la cantante con mejor performance en los escenarios.

Cabe mencionar que este video publicado en YouTube alcanza más de 34,743,447 vistas y que tiene más de mil comentarios en este conocido canal. ¡Déjate seducir por el sexy movimiento de caderas de Shakira!

¡Mira esta increíble presentación de Shakira!