Selena Quintanilla y el día en que cantó "Bidi Bidi Bom Bom" en inglés

Acaba de salir un nuevo video de Selena Quintanilla cantando “Bidi Bidi Bom Bom” en inglés. Esta es la primera vez que se escucha este tema en otro idioma, causando sensación entre los seguidores de la reina de Tex Mex. ¡Tienes que ver este video de YouTube!

A 22 años de su muerte, la música de Selena Quintanilla sigue conquistando a nuevas generaciones. No cabe duda de que esta canción es un clásico en la música tejana ya que muchos siguen bailando y gozando con este ritmo.

Para el deleite de su fanáticos el video que la muestra entonando la melodía en inglés está en YouTube y ya cuenta con más de 53,084 vistas y varios comentarios en esta conocida plataforma.

Cabe mencionar que el título de la melodía cambia a “Itty Bitty Bubble”. Una de las frases de las estrofas que canta Selena Quintanilla en la canción dice: “Si yo pudiera tener un solo deseo, me gustaría ser un pez” (“If I had just one wish, I would like to be a fish”).

Por otro lado, el diario ‘Texas Monthly’, indica que el tema fue presuntamente creado por accidente durante una prueba de sonido que realizaba Selena Quintanilla y la banda, creada por su padre Abraham Quintanilla. ¡No dejes de ver este video en YouTube!

¡Escucha esta canción en inglés de Selena Quintanilla!