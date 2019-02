Myriam Hernández estrenó su versión de “Amorfoda” en respuesta a Bad Bunny

La cantante chilena Myriam Hernández regresa a la escena musical con un controversial videoclip de su versión del tema “Amorfoda”, popular canción del trapero puertorriqueño, Bad Bunny.

La intérprete de “Huele a peligro” y “El hombre que yo amo” sorprendió al presentar hace algunos días esta versión del tema de Bad Bunny, donde decide responder con su letra al trapero que “ya no cree en el amor”.

Recordemos que en una rueda de prensa realizada el año pasado en Chile, Myriam Hernández reveló que le gusta la música de Bad Bunny por su ritmo, y que entre sus temas favoritos estaba “Amorfoda”.

Ahora, la cantante ha decidido materializar esa admiración con este nuevo videoclip compartido en su cuenta oficial de YouTube. El video está bajo la dirección de su hijo, Jorge Saint Jean Hernández.

“Amorfoda” es una balada con ritmos urbanos cuya letra habla de la decepción amorosa y que Bad Bunny dejó de creer en el amor. De hecho, el mismo cantante reveló que el nombre de la canción significa “amor jodido” en portugués.

Sin embargo, Myriam Hernández optó por hacer una versión en respuesta a Bad Bunny y, sobre la misma melodía, habla de lo positivo del amor y lo bueno que es seguir creyendo en este sentimiento.

“No sé por qué no quieres saber de amor (…) el amor tú no quieres ver bien. Yo de las caídas aprendí y como ya lo he pasado ahora te aconsejo a ti”, es parte de la letra de la versión de Myriam Hernández.