Marc Anthony estrenó ‘Está rico’ junto a Will Smith y Bad Bunny

Las celebraciones de Marc Anthony y Will Smith por su onomástico – ambos acaban de cumplir 50 años – continúan y acaban de estrenar el tema ‘Qué rico’, que cantan junto a Bad Bunny.

El lanzamiento del nuevo tema y del video del mismo ya había sido anunciado los últimos días por el cantante boricua y el actor estadounidense a través de sus redes sociales.

El clip del tema – en el que aparecen la modelo puertorriqueña Joan Smalls y el actor Luis Guzmán – fue grabado el pasado 13 de agosto en Miami y dirigido por Carlos Pérez para Elastic People.

“Will (Smith) y yo siempre hemos querido trabajar en una colaboración musical y este tema me pareció perfecto para el momento en donde ambos nos encontramos creativamente y el espacio que ocupa la música en estos momentos”, dijo Marc Anthony sobre el actor.

Y sobre el reguetonero, Marc Anthony aseguró: “Trabajar por primera vez con Bad Bunny ha sido también una gran sorpresa. La hemos pasado súper bien y esa energía es palpable en ambos, el sencillo y el video”.

Solo unas horas después de haber sido estrenado, el video de ‘Qué rico’ tiene más de 300 mil reproducciones y decenas de comentarios positivos, en los que felicitan a los artistas por el gran trabajo audiovisual que realizaron.

“El rey de la salsa, el rey del trap y el príncipe del rap. Grandioso”, “Extraordinario trio musical”, “Esta colaboración ‘Está Rica’”, “¡Viva la música! Los tres mosqueteros haciendo historia”, son algunos de los comentarios que se pueden leer al pie del video publicado en la cuenta de YouTube de Marc Anthony.

Esta no es la primera vez que Will Smith colabora en un tema latino. En 2015 lanzó ‘Fiesta’, junto a los colombianos de Bomba Estéreo, y hace solo unos meses se presentó en la final del Mundial de Rusia 2018 para interpretar ‘Live It Up’, junto a Nicky Jam y Era Istrefi.

Por su parte, Bad Bunny ha realizado colaboraciones con artistas de la talla de Enrique Iglesias, Daddy Yankee, Becky G, Karol G, J Balbin, Víctor Manuel, Natti Natasha, entre otros famosos.