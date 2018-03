Maluma confiesa que desea un beso de Marc Anthony y desata “locura” de sus fans

¡Para no creerlo! Hace unos días Maluma y Marc Anthony dieron de qué hablar luego que en las redes sociales empezara a circular un video donde vemos al salsero “robándole” un beso al intérprete de “Felices los 4”.

Maluma fue entrevistado por “Despierta América” y su entrevistadora no podría dejar de preguntarle por la escena que protagonizó junto a la expareja de Jennifer Lopez.

¿Cómo besa Marc Anthony?, preguntó la entrevistadora. Y Maluma entre risas respondió: “No sé, pregúntale a JLo, yo no me he besado a Marc”.

La sorpresa vendría en unos segundos cuando Maluma confesara que desea un beso de su colega, sin embargo, él no lo deja.

“Pregúntenle a quienes han sido novia de Marc porque a mí no me ha besado todavía. Es más, quiero, pero no se deja”, dijo bromeando entre risas el puertoriqueño.

Por otro lado, el cantante colombiano presentó este miércoles en Miami la versión en español de Colors, la canción de Coca Cola para el Mundial Rusia 2018 y que en inglés es interpretado por el artista Jason Derulo.

Las imágenes de la presentación del tema fueron publicadas en YouTube y en cuestión de minutos se viralizaron en las redes sociales. Y a ti, ¿qué te pareció?