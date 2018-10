Lindsay Lohan fue golpeada tras perseguir a una familia de refugiados sirios en Moscú

Tras haber estado bastante tiempo alejada de los escándalos y disfrutar de su vida en Grecia, donde reside desde hace ya bastante tiempo, Lindsay Lohan se ha visto envuelta en un extraño suceso ocurrido el último fin de semana.

¿Qué paso? Pues la polémica actriz fue golpeada tras perseguir a una familia de refugiados sirios, conformada por los padres y dos niños, que dormía en la calle a su salida de una discoteca en Moscú, ciudad donde se encuentra de vacaciones.

Todo ocurrió mientras Lindsay Lohan transmitía en su Instagram Stories y relataba lo que ocurría: “Hola a todos, solo quiero mostrarles a una familia que conocí, una familia de refugiados sirios”.

Tras ello, Lindsay Lohan se acercó para preguntarles qué es lo que necesitaban, y se ofreció a llevar a los niños al hotel donde está hospedada para que pasen la noche ahí.

“No deberías estar durmiendo en el suelo, ¿vale? ¿Lo entiendes? Eres un niño bueno y eso no es justo”, le dice Lindsay Lohan a uno de los pequeños, mientras habla inglés, sirio y ruso.

La negativa de los padres, hace explotar a Lindsay Lohan, quien le reclama a la madre su decisión: “Debería trabajar y hacer lo que pueda por sus hijos para que tengan una vida mejor. Si alguien les ofrece un techo y una cama, como yo, acéptelo”.

La familia asustada se levanta del piso y se aleja del lugar, mientras Lindsay Lohan alterada empieza a perseguirlos acusándolos de tráfico de niños. “No me iré hasta que no me lleve a los niños. Ahora sé quiénes son”, les dice.

Mientras la familia huye, Lindsay Lohan se acerca demasiado, causando la molestia de la matriarca, quien termina golpeándola en la cara y provocando que el teléfono móvil termine en el piso.

Lindsay Lohan recoge el celular y entre sollozos asegura que se encuentra “en estado de shock” y tiene “mucho miedo”, pero en ningún momento deja de grabar.

La actitud de Lindsay Lohan provocó una ola de críticas en las redes sociales; sin embargo, hasta el momento la actriz no se ha manifestado para explicar lo sucedido.