Kim Kardashian se prepara para convertirse en madre por cuarta vez

El mes pasado la modelo Kim Kardashian reveló en el programa “Watch What Happens Live with Andy Cohen” que está esperando a su cuarto hijo, nuevamente por un proceso de gestación subrogada (“vientre de alquiler”), junto al rapero Kanye West, y ahora contó cómo lleva sus preparativos para recibirlo.

Los rumores sobre su presunto embarazo comenzaron luego de su fiesta de fin de año, según contó Kim Kardashian . Ella había tomado tanto que no tuvo reparos en contar el secreto a casi todos los presentes, incluso reveló el sexo del bebé y dijo que llegaría “muy pronto”.

Desde entonces, Kim Kardashian se encuentra realizando los preparativos para recibir a su cuarto hijo en su hogar, hecho que causará un cambio de su rutina; sin embargo, confesó que está dispuesta a afrontarlo.

“La verdad es que al principio sí me estresé un poco. Mi casa ya está muy llena, pero luego escuché a mucha gente decir que los padres con cuatro niños son los más calmados y centrados de todos”, reveló Kim Kardashian en el programa de Jimmy Fallon.

Uno de los grandes retos que asumió en la maternidad fue hacer que su primogénita North asimile la presencia de su hermano menor Saint. La socialité reveló que ahora ya juegan juntos y cree que será más fácil con el cuarto.

“Creo que el mayor reto fue pasar de uno a dos. Eso resultó más difícil que acostumbrarme a que fueran tres en lugar de dos”, apuntó Kim Kardashian, que en enero de 2018 dio la bienvenida a su hija Chicago gracias, una vez más, a una gestación subrogada.