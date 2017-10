Kate del Castillo y la íntima e increíble revelación que hizo sobre Sean Penn

Kate del Castillo dejó con la boca abierta a más de uno al revelar que tuvo un encuentro íntimo con el actor Sean Penn. La mexicana, quien sigue promocionando su documental en Netflix titulado, “Cuando conocí al Chapo”. ¡Mira este video de YouTube!

Durante una entrevista en el programa “Good Morning America”, la artista dio detalles de este encuentro que traerá mucha controversia. Tras estas declaraciones, la actriz aseguro que no tiene problemas en contar este suceso, ya que ambos son solteros.

“Nunca me enamoré de el, solo tuvimos sexo. Perdón pero ambos somos adultos, solteros, y algo estaba pasando pero eso fue todo, fueron negocios”, expresó muy cómoda al contar su verdad. ¡No te pierdas esta entrevista que se encuentra en YouTube!

La periodista le preguntó porque antes no contó el acercamiento que tuvo con Sean Penn , a lo que ella respondió: “Nadie me había preguntado y fue tan estúpido que todos pensaban que tuve algo que ver con El Chapo y nadie me preguntó y no lo iba a presumir”.

Tras el encuentro que tuvo Kate del Castillo con El Chapo, ella contó que se sintió muy nerviosa ya que en algún momento creyó que el narcotraficante la pudo violar o matar.

Cabe mencionar que Sean Penn ha despotricado contra la protagonista de “Ingobernable”, ya que a él le parece que este documental está lleno de errores sobre lo que pasó.

“Yo también dijo lo mismo de su articulo, entonces el tiene su punto de vista y yo tengo otro punto de vista”, dijo Kate del Castillo .

¡Esta es la entrevista completa de Kate del Castillo!