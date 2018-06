La hija de Luis Miguel se emocionó al dar discurso de cumpleaños

Michelle Salas compartió con sus miles de seguidores lo bien que la pasó en su fiesta de cumpleaños número 29. A Través de su canal oficial HOLA!4U, de la plataforma YouTube, la celebridad de Internet dejó un mensaje reflexivo y conmovedor por su onomástico.

“Este año ha sido, la verdad, un antes y un después. Muchas veces creo que nos fijamos en cualquier tontería que nos haga sentir mal. Nos quejamos de todo. Uno de los aprendizajes de este año ha sido no quejarme de tonterías. La vida es corta. En verdad, este año ha sido fuerte, ha habido cosas que me han dolido mucho… sorprendido mucho”, se puede escuchar a Michelle Salas en las primeras líneas de su discurso.

La hija de Luis Miguel hizo un llamado de atención a todas aquellas personas que viven de rodeado de lujos y la fama, pero que no son capaces de valorar a sus seres queridos como tal.

“Me he dado cuenta que a veces es más importante la fama, el dinero… y lamentablemente estamos rodeados de gente así. Tenemos que aprender a sobrellevar eso. Yo nunca he tenido carencia de nada… tengo una madre que si pudiera darme su carne, lo daría todo por mí, y mi hermana. Brindo por eso. Brindo por las cosas buenas, por salir adelante, por las mujeres, por estar aquí”, expresó Michelle Salas al borde del llanto.

Finalmente, la youtuber saludó a sus seguidores e invitó a que luchen por sus sueños sin quejarse de las cosas que no suceden como uno quiere.

“Todo tiene un por qué en la vida, y yo estoy más allá de feliz; de poder tener la vida que tengo, y la gente que tengo. Y también el poder decir con mucho orgullo que lo que he hecho y logrado a mí no me ha llegado… yo no nací en charola de plata…”, acotó.