Cynthia Klitbo explotó contra Ninel Conde y Maribel Guardia en vivo

Las reconocidas actrices Cynthia Klitbo, Ninel Conde y Maribel Guardia fueron convocadas para participar en la obra de teatro “Arpias”, pero todo terminó de la manera menos pensada.

Tras una conferencia de prensa en la cual se presentaba el elenco de la obra teatral, Cynthia Klitbo sorprendió a más de uno con las declaraciones que hizo acerca del desenvolvimiento laboral de sus compañeras Ninel Conde y Maribel Guardia.

“Mi experiencia ha sido un poco distinta, yo nunca había trabajado con un elenco estelar de telenovela. Ha sido un poco complicado reunirnos durante los ensayos. No todas las compañeras pueden ir, por cuestiones de fechas, por cosas, entonces a mí de pronto sí me brinca, un poco, porque no es al teatro que estoy acostumbra a trabajar”, declaró Cynthia.

“Respeto y admiro mucho a mis compañeras, pero no es el tipo de oferta que yo recibí. Me resulta, de pronto, un poco difícil tratar de acoplarme a una puesta donde hay compromisos por parte de mis compañeras”, añadió hasta que fue interrumpida por Maribel Guardia.

“¿No han venido a ensayar quiénes? ¿Victoria Ruffo, Ninel y yo? ¿o quiénes? Sin embargo, cuando hemos ensayado yo me sé todo el primer acto y tú no te lo sabes”, le dijo Maribel a Cynthia.

“Eso no quiere decir que, a veces, algunas tengamos mayor facilidad con memoria y podamos hacerlo”, dijo Ninel Conde.

“El salir a repetir un texto no es lo importante, sino entenderlo y saberlo decir. Entonces, la cuestión de la memoria, lo que sucede es que es muy difícil memorizar cuando no tienes a tu compañero dándote una réplica”, recalcó Cynthia.

Este es el tenso momento que protagonizaron las actrices