Christina Aguilera se sintió 'excluida' tras el icónico beso entre Britney Spears y Madonna

Los MTVVMA 2003 tendrán como hito el apasionado beso entre las cantantes Britney Spears y Maddona; sin embargo, Christina Aguilera también fue protagonista de un beso con la ‘reina del pop’, pero este momento se vio opacado porque se transmitió en pantalla la reacción de Justin Timberlake, la expareja en ese momento de la intérprete de ‘Baby one more time’.

Durante una entrevista con Andy Cohen para Radio Andy de Sirius XM, Christina Aguilera respondió si le molestó que no mostraran su beso en aquella ocasión.

En la entrevista, que fue publicada en YouTube, la cantante revela que “fue extraño”. Cohen dijo que no estaba seguro si las personas realmente se dieron cuenta que Maddona besó a las dos.

Por ello Christina Aguilera señaló: “Definitivamente, vi el periódico ese día y dije: Oh, bueno, supongo que me quedé fuera de eso”. Agregó que no le molestó que Britney Spears tuviera toda la atención, porque ella tuvo su “propia actuación esa noche, fue ‘Fighter’ con Dave Navarro, fue increíble, así que ella puede quedarse con eso”.