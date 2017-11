Kate del Castillo es criticada por Carmen Salinas luego de acusar gravemente a televisora

La actriz Carmen Salinas no se quedó callada y arremetió contra Kate Castillo luego que en su documental, “El día que conocí al Chapo”, asegurara que Televisa ofrecía a sus actrices para damas de compañía a publicistas.

“Literalmente esas comidas eran para ofrecer a las actrices a los publicistas (…) a mí lo que me ofrecieron era ir a entretener a unos señores que yo no conocía y me pareció de lo más bajo, nunca lo acepté” declaró la actriz en el documental.

En esta entrevista, la actriz indicó que iría al evento acompañada de su novio. Sin embargo, fueron claros en decirle que la única invitada era ella. Por esa razón, optó por no asistir.

Ante esta fuerte revelación, Carmen Salinas no dudó en defender a Televisa. “Iban los patrocinadores con sus hijas, iban los productores de los programas, los publicistas y era una reunión donde nos reuníamos todos, quién sabe en qué televisora trabajaría ella”, manifestó Salinas.

Además, Carmen Salinas le recordó a Kate del Castillo que su padre sigue trabajando en Televisa. “Está trabajando tu papá ahí reina, no puedes hablar de la casa donde trabaja tu padre que es un gran actor, un gran señor, no puedes ser que hables mal de la empresa que nos dio y nos ha dado de comer a todos”, concluyó.