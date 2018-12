YouTube: Cardi B se desnuda en el videoclip de su tema “Money”

Cardi B acaba de estrenar en YouTube el video de “Money”, tema que fue escrito por ella misma y producido por J. White Did It., el cual aparecerá en la edición de lujo de “Invasion of Privacy”, su primer álbum de estudio.

El nuevo trabajo audiovisual de Cardi B fue dirigido por el produtor Jora Frantzis, quien ya ha trabajado anteriormente con la rapera, y en él destacan los sorprendentes efectos visuales que se han utilizado.

En el clip, Cardi B aparece más irreverente que nunca, con atrevidas prendas y realizando complicadas coreografías y sugerentes bailes. Incluso, realiza un desnudo mientras toca el piano.

Asimismo, en el video se puede ver a Cardi B mientras está amamantando a un bebé, aunque no se sabe si es su hija, la pequeña Kulture Kiari Cephus de apenas cinco meses, fruto de su relación con su esposo, el también rapero Offset.

La carrera de Cardi B está pasando por su mejor momento, pues ha sido nominada a cinco Premios Grammy, incluyendo Álbum y Canción del año, ceremonia que se realizará en febrero del próximo año.

Asimismo, Cardi B será uno de jueces de “Rhythm + Flow”, un programa de competencia musical que se estrenará en Netflix el 2019 y tendrá como objetivo descubrir a nuevas estrellas del hip hop.