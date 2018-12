Camila Cabello termina tour y conmueve a sus fans con este video

Camila Cabello se mostró emocionada y agradecida tras finalizar su tour “Never Be The Same”. La cantante de 21 años publicó un video en su canal oficial de YouTube y envió un emotivo mensaje en Twitter.

“Me siento muy agradecida de poder vivir mi sueño y tengo tanta suerte de tener personas como ustedes que me apoyan y están conmigo en el viaje”, dijo Camila Cabello en Twitter.

Camila Cabello cerró su mensaje manifestando que se sentía muy emocionada por todo el trabajo que realizó en sus shows.

Cabe indicar que la cantante venía publicando una bitácora en YouTube de las 88 presentaciones que realizó en lo que duró el tour “Never Be The Same”.

my fave tour diary yet. Everyone in my team & family (me included)cried to it, I feel so thankful & lucky to do this & have you by my side. Thank u for making it the most adventurous, beautiful year of my life. I HOPE U CRY AS MUCH AS WE DIDhttps://t.co/vJnxRUYO4f