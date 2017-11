Britney Spears y el día que conquistó a Michael Jackson con esta interpretación

¡Recordar es volver a vivir! Tal vez esta será la frase que usa Britney Spears para recordar el día que compartió escenario con Michael Jackson. ¡No puedes dejar de ver este video en YouTube!

Tal vez pocos se acuerden, cuando Britney fue una de las elegidas para honrar la carrera del rey del pop. Así es, la estrella juvenil estuvo en el 30 aniversario del famoso artista y ambos interpretaron el tema ‘The Way You Make Me Feel’.

En aquella oportunidad, Britney Spears lució un corto vestido de color verde, el cual dejaba ver sus contorneadas piernas, al mismo tiempo que mostraba un gran escote.

En esta presentación que se puede encontrar en el canal de YouTube, Britney Spears y Michael Jackson no dejan de “coquetear” mientras interpretan de una manera jovial esta canción.

A pesar de los años, muchos no dejan de recordar a Michael Jackson y sus extraordinarias interpretaciones. No cabe duda que siempre será considerado el ‘rey del pop’.

¡Mira esta increíble presentación!