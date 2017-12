Así reaccionó Becky G cuando le preguntan qué opina de las críticas de “Mayores”

¡No se guardó nada! La cantante estadounidense Becky G en una entrevista con el programa Suelta la Sopa habló de las diversas opiniones que viene recibiendo su popular canción “Mayores”.

Tras finalizar un concierto en Ciudad de México, Becky G fue abordada por una periodista, quien le manifestó que en el país azteca el tema “Mayores” había sido criticado.

“Yo no sabía (que fue criticada). Es una canción, le puede gustar a unos, no les puede gustar a otros. Yo creo que, al final del día solo es una opinión”, explicó la bella cantante estadounidense con ascendencia mexicana.

“Hay papás que me mandan videos de sus niñas, sus babies, hasta mamás y abuelas cantando la canción. Eso para mí, si está enfocado en la música, es lo más importante, y es una opinión”, señaló Becky G.

Como se recuerda, la canción de Becky G ha sido criticada por algunos medios debido a una de sus estrofas, que hace referencia a un tema sexual. “A mí me gustan más grandes, que no me quepa en la boca los besos que quiera darme y que me vuelva loca”, dice el tema.