Ariana Grande, Michael Bublé y Cardi B entre los invitados al especial navideño del Carpool Karaoke

El Carpool Karaoke, segmento del programa The Late Late Show conducido por James Corden, ha tenido un gran año gracias a sus invitados, quienes no han dudado en hacer gala de sus mejores canciones junto al animador y, ahora en Navidad, no pudo ser la excepción.

El especial navideño del segmento contó con 10 grandes artistas como Paul McCartney, Michael Bublé, Cardi B, Ariana Grande, Adam Levine, Migo, Shawn Mendes, Barbra Streisand y Christina Aguilera.

Todos estos artistas se subieron al famoso auto de James Corden para interpretar, a dúo con el conductor, el clásico navideño “Christmas (Baby Please Come Home)”.

En el clip compartido en la cuenta oficial de YouTube del programa, James Conden sale de compras para las fiestas y estas figuras lo acompañan en el recorrido. Un pequeño adelanto compartido en Instagram cuenta con más de medio millón de reproducciones.

En primer lugar, Michael Bublé es quien acompaña al animador vestido con un traje navideño. Después, uno a uno, los demás artistas hacen su aparición cantando el clásico navideño.

Cabe señalar que este es el tercer año consecutivo en que James Corden realiza este especial. En 2016, fue Mariah Carey la invitada para cantar “All I Want for Christmas”. Luego se sumaron Lady Gaga, Adele y Selena Gomez. En 2017, el tema “Santa Claus is Coming to Town” estuvo a cargo de **Bruno Mars* y Miley Cyrus.