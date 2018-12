Ariana Grande estrenó sencillo que estaría dedicado a Mac Miller

Ariana Grande sigue sorprendiendo gratamente a todos y es que este 2018 ha sido un año muy bueno en su carrera como cantante. La intérprete de “God is a Woman” ha recibido diversos premios por su música y ha sido reconocida como Mujer del Año por la revista Billboard. Ahora, estrenó su nuevo tema “Imagine”.

Luego del gran éxito cosechado con “Thank U, Next”, con el que rompió el récord de visitas en solo 24 horas en YouTube, Ariana Grande presentó su nuevo sencillo, una canción dedicada al desamor que tendría grandes referencias a su expareja, Mac Miller.

Su anterior canción estaba dedicada a sus exparejas en general; sin embargo, este nuevo tema, que todavía no cuenta con videoclip oficial, pero sí con la versión lírica en YouTube, estaría dedicado sólo a Mac Miller.

Los fanáticos de la cantante han analizado diversos aspectos de la canción, desde el título hasta la letra, y han encontrado coincidencias que demostrarían que este tema habla de la relación que mantenía Ariana Grande y el fallecido rapero.

La primera referencia tiene que ver con el título de la canción. “Imagine” es una palabra que Mac Miller llevaba tatuada en su brazo derecho, hecho que ha sido resaltado por los seguidores en Twitter.

CURIOSITY: Did you know that Mac Miller had a tattoo with the same name as Ariana Grande's "#imagine" song?#imaginetonightpic.twitter.com/fql2S0RfNW