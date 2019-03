Ariana Grande estrenó su nueva colaboración “Rule The Word” junto al rapero 2 Chainz

Luego del lanzamiento de “7 Rings”, Ariana Grande estuvo en el ojo de la tormenta ya que muchos criticaron que esta canción sería un plagio de 2 Chainz; sin embargo, el rapero calmó la polémica con un remix del sencillo y ahora, ambos se unieron para lanzar un nuevo tema.

Ariana Grande y 2 Chainz unieron sus voces y talento para presentar su colaboración “Rule the World”, una canción que fusiona la tendencia pop de la artista con el sonido urbano del rapero estadounidense.

El lyric video de este sencillo ha sido compartido en YouTube, plataforma donde en 24 horas ha superado las 371,171 visualizaciones y cuenta con cientos de comentarios felicitando la colaboración.

Ver esta publicación en Instagram @2chainz Una publicación compartida por Ariana Grande (@arianagrande) el 28 de Feb de 2019 a las 10:44 PST

Este nuevo sencillo de Ariana Grande con 2 Chainz trata sobre un amor tan bueno y fuerte que podría hacer lo que sea, incluso conquistar el mundo. Asimismo, la parte de rap habla sobre enamorarse de la persona correcta y encontrar el amor de tu vida.

“Rule the Word” forma parte del nuevo álbum del rapero 2 Chainz, titulado “Rap or go to the league”, en el cuál no solo ha colaborado Ariana Grande, sino otros artistas como Kendrick Lamar, Chance the Rapper, Young Thug y Travis Scott.

Asimismo, 2 Chainz anunció que grabó un videoclip del tema junto a Ariana Grande, después que la conoció y se enteró que ella era fanática de su música. “7 Rings” fue hecha inspirada en el ritmo del rapero.