Ximena Sariñana causó revuelo tras anunciar su embarazo ¡Mira la tierna foto que compartió!

¡Felicidades! La cantante y actriz mexicana Ximena Sariñana utilizó su cuenta oficial de Instagram para contarle a todos sus fanáticos que se encuentra esperando a su primer bebé.

La artista compartió un par de fotos donde la vemos tocándose el vientre y acompañó la publicación con una tierna descripción.

“Hoy cumplí 32 años. Me siento tremendamente agradecida con la vida por todo lo que me dio este año, pero sobre todo muy ilusionada con lo que se viene. El siguiente año me toca emprender nuevos proyectos, pero nada tan increíble como el proyecto más grande de mi vida: ¡Ser mamá! Gracias a todos por sus felicitaciones y por formar parte de mi vida. ¡Los quiero!”, se lee en la leyenda.

La imagen compartida por Ximena Sariñana en cuestión de horas logró obtener más de 100 mil “Me gusta” y un sinfín de comentarios.

La actriz recordada por su papel de “Mariela de la Fuente” en la novela infantil Luz Clarita, en mayo del 2016 se casó en secreto con Rodrigo Rodríguez.