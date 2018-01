William Levy: conoce al doble del actor que ha causado revuelo en Instagram

El actor William Levy ha causado asombro entre sus seguidores de Instagram al publicar una foto de su doble. Sí, aunque no lo creas, esta persona posee los mismos ojos, sus rasgos y su sonrisa.

“Mini yo, mi niño, mi campeón”, se lee en la leyenda de la imagen del actor cubano, haciendo referencia a su menor hijo Christopher de 10 años, fruto de su amor con la modelo Elizabeth Gutiérrez.

El hijo de William Levy quiere parecerse cien por ciento a su padre y no dudó en someterse a un radical cambio de look para tener el mismo corte, el cual ha generado revuelo entre los seguidores del actor pues no dudaron en elogiar al menor.

A pesar de su corta edad, Christopher se ha ganado el corazón de muchas féminas. No cabe duda que este pequeño príncipe seguirá los pasos de su padre… De tal palo, tal astilla.