William Levy alarmó a sus fans al mostrar el paso del huracán Irma por su vivienda

William Levy sorprendió a sus seguidores al compartir un video donde capta la llegada del huracán Irma por su vivienda, en Miami. El actor de origen cubano, pidió mucha calma tras el paso de este fenómeno natural que viene cobrando varias vidas.

A través de su cuenta de Instagram, el artista compartió este clip donde se observa cómo Irma se adentraba a su jardín donde el viento huracanado hacía estragos en los árboles y plantas.

“Viene llegando Irma y un poco enojadita además. Espero que estén todos bien mi gente. Principalmente por los Keys que es por donde está pasando el ojo en estos momentos. ¡¡Se les quiere!!”, escribió William Levy.

Hace unos días, William Levy tuvo algunos inconvenientes con sus seguidores al compartir una foto de las “rutas” del huracán Irma, ya que tomó con mucha gracia este gráfico por lo confuso de la imagen. Sin embargo, jamás imaginó la ola de críticas que recibiría.

Tras este mal entendido, el cubano explicó cuál fue su verdadera intensión. “Lo que me causó risa fue la gráfica del huracán Irma, no el huracán en sí. No me causa risa lo que el huracán pueda ocasionar. No se confundan”.