Will Smith agradeció entre lágrimas por mural que pintaron en su honor en Filadelfia

Will Smith recordado por protagonizar la exitosa serie “El príncipe del rap”, no pudo evitar emocionarse al conocer al artista londinense Richard Wilson, quien fue el encargado de realizar un mural tributo en su ciudad natal de Filadelfia a pedido de “Global Leadership Academy Charter School”.

“La idea de que hubiera un mural de mí al lado de una escuela en el oeste de Filadelfia simplemente me destrozó… Pensar que Richard Wilson y la Academia Global de Liderazgo piensan que merezco estar en esa pared es solo salvajemente humilde”, señaló Will Smith bastante emocionado en un video colgado en su canal de YouTube.

La obra de arte mide 65 pies de altura y fue pintada no muy lejos de donde creció el actor, en el vecindario de Overbrook. Hoy Will vive en California, sin embargo, aún tiene una casa en esa zona a donde va por trabajo y placer.

“De vez en cuando me dedico a proyectos autofinanciados donde trato de pintar a alguien que es realmente inspirador. He tenido a Will en la parte de atrás de mi cabeza por un tiempo con el fin de pintarlo en West Philly”, dijo Richard Wilson a 6abc.com.