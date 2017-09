Esta es la banda peruana que abrirá el concierto de Jack Johnson en el Jockey Club

El reconocido cantautor hawaiano, Jack Johnson, ha escogido a la banda peruana We The Lion para ser los encargados de abrir su esperado concierto que se realizará el jueves 2 de noviembre en el Jockey Club.

La banda formada por Paul Schabauer, Luis Buckley & Alonso Briceño lanzaron su primer álbum de estudio “Violet” a fines del 2016 y con su sencillo “Found Love” se posicionaron en las primeras posiciones de las emisoras radiales así como en las listas de las canciones más sonadas en Perú de Spotify donde el sencillo tiene más de 2 millones de reproducciones.

La noche del 2 de noviembre será una fecha especial para We The Lion ya que, junto con poder abrir el concierto de una de las figuras del folk mundial más reconocidas, se cumple su primer año de vida, y cumpliendo su concierto número 100 este 2 de Noviembre.

We The Lion, una de las bandas nacionales con mayor crecimiento y proyección internacional será el complemento perfecto de Jack Johnson para la noche mágica en nuestro país donde no faltarán éxitos como “Upside Down”, “Better Together”, “Sitting, Waiting, Wishing”, “I Got You”, “Banana Pancakes”, entre otros.

Jack Johnson llega a Lima, gracias a Move Concerts, una de las empresas de entretenimiento más importantes de la región. Las entradas están a la venta en los módulos de Teleticket de Wong y Metro y cuentan con un 15% de descuento con Tarjetas Interbank.

Precio de entradas

Campo A 391.20 soles

Campo B 167.60 soles

*Precios incluyen descuento y comisión de ticketera