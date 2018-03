‘Wavves’ tocará en Lima este 19 de abril

El destacado grupo surf-rock, llegará por primera vez al Perú para presentar su más reciente disco “You’re Welcome”. Los californianos, dueños de un sonido con grandes influencias del movimiento grunge de los 90, tocará éxitos como “King of the Beach”, “Post Acid”, “So Bored”, “No Hope Kids”, “To the Dregs” y “Weed Demon”, en una noche inolvidable. Las entradas ya están disponibles en Joinnus.

La banda integrada por Nathan Williams (vocalista), Stephen Pope (bajo), Alex Gates (guitarra) y Brian Hill en la batería, nace en el 2008 y de inmediato llamó la atención del público y la prensa especializada, pero sería en el 2010, con su disco “King of the Beach” que logran saltar a las listas de éxitos estadounidenses y llegan con fuerza a Europa. El éxito de este álbum los convirtió en un grupo infaltable en los festivales de música más importantes del mundo.

Han pasado diez años desde que el grupo se forma y lanza su primer álbum homónimo, un disco rudo, lo-fi sumergido en las complejidades del noise pop. Hoy, la banda anunció su gira por Sudamérica y traen su más reciente trabajo ‘You’re Welcome’, el aplaudido sexto álbum de estudio, en el que tienen frases fuertes sobre el presidente estadounidense Donald Trump. Este nuevo disco es la banda sonora de un nuevo contrato de libertad y el renacimiento de Williams (vocalista) como una pieza importante del punk en la actualidad, además, la celebración de haber salido ileso de sus propias batallas. “Soy mi propio jefe y eso se siente genial”, comentó en una reciente entrevista.

‘You’re Welcome’ está compuesto en su mayor parte por el vocalista Nathan Williams, quien ahondó en su obsesión por el doo-wop de los años cincuenta, el pop camboyano y la psicodelia de los 70 de Sudamérica. Los resultados constituyen uno de los registros más diversos e intrincados hasta el momento. “Estoy cansado de escribir sobre mí”, dice Williams. “Se puso aburrido. En este disco cuento más historias, hablo de partes de mi vida desde la perspectiva de otras personas. “Stupid In Love”, por ejemplo, trata sobre un adicto a las mujeres que vivía cerca de él en San Diego, ‘Animal’ es su camino anti-corporativo, anti-establishment y ‘Exercise’ una afrente directa a la decadencia política.

En su última gira, Wavves prohibió el ingreso a sus conciertos a homofóbicos, antiabortistas, racistas y partidarios de Trump. El sitio web del sello discográfico de la banda dona dinero a diversas organizaciones como Planned Parenthood y National Immigration Law Center.

La banda se presenta este 19 de abril en Help- Barrano (el ingreso es para mayores de edad). Las entradas están a al venta en Joinnus:http://bit.ly/wavvesenlima