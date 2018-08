Victoria Ruffo reveló cuál fue la novela que menos le gustó protagonizar

La actriz Victoria Ruffo, con más de 40 años de carrera artística, hizo una sincera confesión al revelar cuál fue la novela que no le gustó protagonizar a lo largo de su carrera.

A sus 57 años, la actriz Victoria Ruffo es considerada la ‘reina’ de los melodramas, pero eso no significa que se haya sentido cómoda en todas las producciones en las que ha participado, en especial en una.

La actriz azteca reveló que la novela ‘La Malquerida’, historia que protagonizó en 2014 junto al galán peruano Christian Meier y la mexicana Ariadne Díaz, no fue de su total agrado.

“‘La Malquerida’ no fue una novela muy linda para mí por muchas cuestiones”, manifestó la actriz mexicana Victoria Ruffo en una entrevista al programa azteca ‘Intrusos’ de la cadena Televisa.

“Yo vi esa película y el tratamiento que se le dio a la película, que además ya se había hecho como obra de teatro en España, fue maravilloso, fenomenal para una película de una hora, hora y media. Yo sinceramente creí que se podía hacer algo parecido o mejor”, agregó Ruffo.

Además, la ex esposa de Eugenio Derbez dijo que no solo el desarrollo de la historia no fue de su agrado, sino también la dirección que estuvo a cargo de Salvador Garcini. “No me gustaba la dirección tampoco, fueron varios toques”, precisó Victoria Ruffo.

Aunque no dijo nada sobre sus compañeros del melodrama, durante las grabaciones de la telenovela en 2014, trascendió que existía una mala relación entre Ruffo y su hija en la ficción, Ariadne Díaz, ya que al parecer Victoria no trataba de buena manera a Díaz.