Verónica Castro reveló la razón por la que no estará en “La casa de las flores 2”

Los seguidores de Verónica Castro tendrán que esperar un poco más para ver su regreso a la televisión pues, si bien la actriz confirmó su participación en La casa de las flores, ahora ha revelado un cambio en sus planes.

Verónica Castro se sinceró durante una entrevista con el programa “Ventaneando” sobre las circunstancias que la llevaron a tomar la decisión de no participar en la segunda temporada de “La casa de las flores”.

La actriz reveló que le hicieron una propuesta para su retorno a la serie que no le agradó del todo: “Estaba pactado solo la primera parte… y después me llaman para hacer algunos capítulos nada más y aparecer con la pura voz, entonces dije que así no. ¡O es todo o es nada! Así soy yo… Es un definitivo no, así quedó ya”.

Verónica Castro además señaló que las conversaciones con Netflix se dieron en total transparencia y no tendría ningún problema en regresar a trabajar con ellos a futuro, al igual que con Manolo Caro.

“ […] no me gusta presionar a la gente, quiero que trabaje libre y tranquilo, yo con él puedo hacer cosas maravillosas, yo lo sé; y me va a escribir algo padrísimo, y lo voy a hacer; pero en esta ocasión ya tiene una idea en la cabeza de otros personajes”, sostuvo Verónica Castro.

La decisión de la actriz que da vida a Virginia de la Mora en “La casa de las flores” está tomada y por ahora ha revelado que está concentrada en su papel para “Mañanitas a la virgen”, producción que se estrenará próximamente en TV Azteca.

Las declaraciones de Verónica Castro llegan luego de más de dos semanas de que se mostrara entusiasmada con su regreso a la serie “La casa de las flores”, tras señalar que no ‘abandonaría a sus fanáticos milleanials’.