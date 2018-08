Verónica Castro arremetió contra ex manager de Luis Miguel: “Ha de estar en el infierno”

La primera temporada de ‘Luis Miguel, la serie’ terminó hace algunas semanas, pero sigue dando que hablar. La historia en torno a la vida privada del ‘Sol de México’ continúa siendo un tema que genera mucha expectativa alrededor del mundo.

Esta vez, la polémica se encendió con la actriz Verónica Castro, quien se refirió sobre Hugo López, ex manager de Luis Miguel, durante una entrevista brindada al programa mexicano ‘Ventaneando’.

“Y ustedes andan hablando de la vida de Luis Miguel. Qué padre le fue, ¿no?, pero la cosa que están diciendo de este tipo tan horroroso, el manager, Hugo López. Cuando me fui a trabajar a Argentina me dejó trabajando gratis y yo muerta de hambre”, expresó la reconocida actriz.

“Sí, señor. Me dejó, se regresó con el dinero, me robó, me dejó allá y además me enganchó en teatro y un montón de cosas. Si yo les contara”, agregó la madre de Cristian Castro.

Consultada sí había hablado con Luis Miguel acerca de su experiencia con su ex manager, la actriz atinó a decir que le había advertido de lo sucedido.

“Le dije ‘ten cuidado porque es un ladrón, es mala persona’. Que Dios lo tenga en su santa gloria… Ha de estar en el infierno, seguro”, manifestó cuando le preguntaron si había hablado de esto con el astro mexicano.

Asimismo, descartó contar su vida en una serie como lo hizo Luis Miguel. “No (haría una serie de su vida), porque voy a tener que decir la verdad o qué quieren, ¿que quede de buenita?”, precisó.