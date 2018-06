Valeria Bertuccelli acusa a Ricardo Darín de maltratarla

Ricardo Darín vuelve a estar en boca de todos, pero esta vez por una acusación muy fuerte de parte de la actriz Valeria Bertuccelli, quien señaló que fue maltratada durante el tiempo en que compartió escenario con el actor argentino en la obra Escenas de la vida conyugal en 2013 y 2014.

“Fue la primera vez en mi vida que sentí la maldad. Pensé que reflexionaría (Darín) e iba a pedir disculpas antes, para que yo no tuviera que hablar”, señaló Valeria Bertuccelli en entrevista con el canal argentino A24.

A la vez, Bertuccelli señaló que ya no podía aguantar más el comportamiento de Darín y dio un paso al costado. Tras esta situación, la agencia de prensa le pidió que diga al público que su retiro era porque tenía otras ofertas laborales.

Sin embargo, sucedió algo peor, pues algunos medios empezaron a especular que la actriz se fue del elenco de la obra porque estaba enamorada de Ricardo Darín y que su esposo Vicentico la llevó de gira para que ella se olvide de él.

“Como mujer, me sentí reducida. Dejé una obra exitosa porque no resistía los malos tratos, porque muchas veces hasta me desmayé en bambalinas porque no soportaba, y tuve que escuchar a gente, que predican el ‘Ni una menos’, diciendo: ‘Y bueno, puede ser… Es fácil enamorarse de Darín…’”, indicó la actriz.

Por otro lado, comentó que otra lucha para ella fue el tema salarial. “Yo cobraba seis puntos y tuve que pelear para llegar a los 8, mientras que Ricardo cobraba 30”, enfatizó.

Tras esta situación, Ricardo Darín salió al frente y señalar que todo sería un mal entendido. “Un momento de desinteligencia pero luego hablamos a solas, lloramos, nos abrazamos, dimos por superado el episodio y seguimos adelante… La quiero y admiro mucho”, comentó en un enlace telefónico para un programa de América.