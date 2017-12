Selena Gomez se luce con atrevido escote y se roba la mirada de todos

Selena Gomez fue premiada por Billboard como la “Mujer del Año 2017”, esto gracias a su esfuerzo con el que ha conseguido sacar adelante varios proyectos de éxito como su nuevo álbum y la serie de Netflix Por trece razones

La cantante se robó la mirada de todos al llegar al evento con un sexy atuendo, el que constó de unos pantalones de cuero con cortes geométricos acompañado de un cinturón con hebilla dorada. Sin embargo, lo que llamó más la atención fue el body ajustado y con escote en forma de corazón invertido.

En la entrevista que brindó, Selena Gomez habló por primera vez de su ruptura con el cantante The Weeknd. “De veras que nunca he experimentado algo así en mi vida. Terminamos y quedamos como amigos. (La relación con The Weeknd) se trataba verdaderamente de alentarnos y cuidarnos el uno al otro. Para mí, eso fue extraordinario”, declaró a Billboard.

Asimismo, Selena Gomez también se animó a hablar de su relación con Justin Bieber, con quien ha estado saliendo desde hace algunas semanas.

“Tengo 25 años, no 18 o 19 o 20. Yo aprecio a las personas que han impactado mi vida. Quizás antes pude haber forzado algo que no estaba bien, pero eso no significa que el cuidar de alguien desaparece por completo. Y aquello también aplica a la gente en general”, sostuvo Selena Gómez.