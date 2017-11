Facebook: Tyrese Gibson llora por su hija y culpa a Dwayne Johnson de sus problemas económicos

¡Triste! Tyrese Gibson, el famoso actor que interpreta al personaje Román en la saga de Rápidos y Furiosos, no pudo soportar más la difícil situación que está atravesando y decidió compartir un conmovedor video en el que aparece llorando

Entre lágrimas, el actor de 45 años, Tyrese Gibson, hace referencia a las acusaciones de su exesposa, Norma Mitchell, a quien le pide no seguir mintiendo sobre una supuesta violencia familiar.

“Te estoy dando $13 mil dólares al mes. Qué más quieres de mí, no te odio, Norma. No sé por qué tú sí me odias a mí, pero no puedes despertar un día y decidir acusarme de haber hecho algo que no hice. Y no he podido decir nada porque no me lo han permitido”, dijo el actor.

Como se recuerda, Norma Mitchell tiene una orden de restricción en contra de Tyrese Gibson para que el actor no pueda acercarse ni a ella ni a su menor hija Shayla de tan solo 10 años.

En el video subido a su cuenta oficial de Facebook, se puede escuchar al actor de Rápidos y Furiosos, Tyrese Gibson, suplicando a la madre de su hija: “por favor, no me quites a mi bebe. Ella es todo lo que tengo”.

Asimismo, en el video, Tyrese Gibson hace referencia sobre los serios problemas financieros por los que está atravesando debido a la demora de la grabación de la nueva entrega de Rápidos y Furiosos.

Según el portal TMZ, Tyrese Gibson indicó que el spin-off que protagonizará Dwayne Johnson, conocido como ‘La Roca’, sobre la saga de carreras de automóviles está retrasando el rodaje de la película, demora que – según el actor – le está causando serios problemas económicos.