Gigi Hadid revela el motivo de su delgadez y calla a sus detractores

¡No se guardó nada! la guapa Gigi Hadid respondió fuerte y claro a todos sus detractores que especularon sobre su mala alimentación y el bajo peso que tiene para la industria del modelaje. Tras este incómodo momento, la modelo escribió varios mensajes a través de su cuenta de Twitter.

“Para todos aquellos que están tan interesados en saber por qué mi cuerpo ha cambiado a lo largo de los años, es posible que no sepan que cuando empecé a los 17 años todavía no había sido diagnosticada de la enfermedad de Hashimoto; a todos aquellos que dijeron que estaba ‘demasiado gorda para la industria’, lo que veían era inflamación y retención de líquidos debido a esto”, reveló Gigi Hadid a través de su red social.

La enfermedad de Hashimoto o tiroiditis crónica es una enfermedad que afecta al sistema inmunitario y trae como consecuencia la disminución de la actividad tiroidea. Pueden pasar meses e incluso años hasta dar con ella y es más conocida en mujeres y personas con antecedentes familiares.

De otro lado, sus miles de seguidores mostraron su respaldo y retwittearon su publicación como sinónimo de su total apoyo al difícil momento que la modelo estadounidense está pasando.

Gigi Hadid explicó que en estos últimos años ha venido medicándose y tratando de explicar en su cuenta de Twitter este terrible mal. “En los últimos años” me he medicado adecuadamente para ayudar a aliviar los síntomas, que incluyen fatiga extrema, problemas metabólicos, incapacidad del cuerpo para mantener el calor, etc. También formé parte de un ensayo médico holístico que ayudó a que mis niveles de tiroides estuvieran equilibrados”, expresó.

Finalmente, Gigi Hadid hizo un llamado a todos los usuarios de las redes sociales para que no hagan escarnio de este padecimiento y que aprendan a tener más tino al momento de verter algún comentario mal intencionado sin saber toda la historia.¡Simplemente encantadora!