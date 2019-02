Taylor Swift podría protagonizar su primer Carpool Karaoke

La cantante Taylor Swift ha realizado cientos de conciertos en todo el mundo, ha participado de prestigiosas galas de premiación – donde en muchas de ellas salió ganadora-, incluso cuenta con una de las giras más rentables de la última década; sin embargo, nunca estuvo en el segmento Carpool Karaoke, aunque eso puede cambiar pronto.

El pasado miércoles por la noche, James Corden el anfitrión del programa “Late Late Show” compartió algunos mensajes en Twitter, donde dejó entrever que la intérprete de “Delicate” sería una de sus siguientes invitadas.

“Algunos de ustedes nunca han tenido que armonizar con una persona ganadora del Grammy mientras manejan y se nota”, escribió James Corden en Twitter.

some of you have never had to harmonize with a grammy winner while driving and it shows