Stephanie Cayo revela que la rechazaron en una audición por ser “muy linda para el papel”

La reconocida actriz nacional Stephanie Cayo reveló a través de su cuenta oficial de Twitter que fue rechazada tras audicionar para un papel en una producción por ser “muy linda para el personaje”.

Al parecer, la actriz peruana que participa en la serie de Netflix “Club de Cuervos”, asistió a un casting en busca de un papel en el proyecto; sin embargo, no fue considerada por su evidente belleza física.

Stephanie Cayo contó que realizó su casting con normalidad, pero al momento de la selección le dijeron que no podían dárselo porque era demasiado bonita como para interpretar ese papel.

“Cuando vas a una audición y les encantas pero por ‘too beautiful for the part’ (muy linda para el personaje) no te dan el papel, no sé si llorar o reír o gritarles la que los parió”, expresó una incómoda Stephanie Cayo.

Esta publicación en Twitter cuenta con más de 500 ‘Me Gusta’ y sus seguidores la animaron a seguir adelante, pese a ser rechazada para el papel.

“Que se jo…”, expresó el también actor peruano Germán Loero. Este y más mensajes de apoyo a la actriz nacional se pueden leer en los comentarios del ‘tuit’.

Asimismo, publicó otros mensajes criticando la falta de naturalidad en la industria cinematográfica.

Las películas deberían ser una representación de la vida.

Y podemos cambiar la forma como vemos la vida con las películas.

Cabe señalar que Stephanie Cayo tiene una amplia trayectoria artística a nivel nacional e internacional. La actriz radica desde el 2007 en Colombia y ha participado en las series “La marca del deseo”, “Doña Bella”, “El secretario” y también protagonizó “La Hipocondriaca”.