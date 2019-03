Los Simpson incluyen a la banda coreana BTS en uno de sus capítulos

La serie animada Los Simpson ha mantenido vigencia gracias a su humor y a que, a lo largo de sus 30 temporadas, ha contado con la aparición de diferentes artistas y personalidades de relevancia para el mundo.

Ahora, Los Simpson se han unido a la fiebre del K-Pop y en su más reciente episodio, la serie hace alusión a una de las bandas más sonadas del momento, BTS.

En el episodio 17 de la temporada número 30 de Los Simpson, hay una escena en la que aparecen Homero, Marge, Maggie y Lisa caminando por lo que aparentemente ser una calle de Corea y un detalle llamó la atención de todos.

Mientras los protagonistas de Los Simpson pasean por las calles, en una de las vitrinas que se encuentran cerca de los personajes aparece un póster con el siguiente mensaje: “BTSARMY”, en clara referencia a la popular banda de K-Pop.

A través de Twitter se ha compartido tanto el clip de la escena en mención y también los comentarios de los fanáticos de BTS, quienes no dudaron en expresar su emoción por la inclusión de la agrupación surcoreana.

Omg ARMY we were on The Simpsons @BTS_twt#BTSXSIMPSONSpic.twitter.com/bx8QVb8wPN