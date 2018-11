Robbie Williams anunció su residencia en Las Vegas en 2019

El cantante británico Robbie Williams, quien sorprendió con su presentación en la inauguración de la Copa del Mundo de la FIFA 2018, anunció que tendrá una residencia en Las Vegas el próximo año.

Robbie Williams ofrecerá una serie de conciertos de swing y crooner; es decir, sus baladas más románticas interpretadas a lo largo de su vasta carrera en la llamada “Ciudad del Pecado”.

Mediante un video publicado en su cuenta de Twitter, Robbie Williams confirmó que su residencia en Las Vegas tendrá lugar en el Resort Wynn desde marzo de 2019.

“Estoy muy emocionado de anunciar que voy a presentar shows especiales en vivo en el Resort Wynn de Las Vegas el próximo año. Toda la información en la publicación”, escribió el músico británico en Twitter.

Very excited to announce that I'll be performing some special live shows at @WynnLasVegas next year! Sign up to my mailing list for full details when they're revealed next week >> https://t.co/0wjmGbErczpic.twitter.com/P5Zym8WczM