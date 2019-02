Twitter: Queen y Adam Lambert anuncian el estreno de su documental “The Show Must Go On”

Tras ofrecer el show inaugural de la ceremonia de los Oscar 2019, que se realizó en el Dolby Theatre de Los Ángeles, en California (Estados Unidos), Queen y Adam Lambert anunciaron el estreno de su documental “The Show Must Go On”.

Así lo anunciaron el propio Adam Lambert y la banda de rock Queen a través de sus respectivas cuentas de Twitter, en donde indicaron que esta producción se estrenará el próximo 29 de abril por la cadena ABC y tendrá una duración de dos hora.

So excited about our documentary “The Show Must Go On – The Queen + Adam Lambert Story” airing on @ABCNetwork on April 29th!! @QueenWillRock — ADAM LAMBERT (@adamlambert) 25 de febrero de 2019

Fue Lincoln Square Productions quien adquirió los derechos televisivos para el documental de Miracle Productions sobre la icónica banda y su nuevo líder, que será producido por Jim Beach y el aclamado escritor y cineasta Simon Lupton.

“The Show Must Go On: The Queen + Adam Lambert Story” es el título completo de la producción que se centra en se centra en la colaboración entre Adam Lambert y Brian May y Roger Taylor, los miembros originales de Queen, que se inició en 2011.

El documental presentará imágenes inéditas de sus conciertos y exclusivos retratos de los miembros de la banda fuera del escenario, desde la primera vez que compartieron el escenario juntos en “American Idol” en 2009.

Asimismo, se podrán ver entrevistas a los padres de Adam Lambert a Simon Cowell, juez de “American Idol”; así como a Rami Malek, ganador del Globo de Oro y del Oscar a Mejor actor, por su interpretación de Freddie Mercury.