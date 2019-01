Miley Cyrus y su hilarante respuesta sobre supuesto embarazo

Muchos rumores apuntaban que Miley Cyrus estaba embarazada; sin embargo, la misma cantante se encargó de desmentir lo dicho con una hilarante respuesta a través de su cuenta de Twitter.

La cantante Miley Cyrus se pronunció sobre esta información utilizando un recurso que se ha puesto de moda en los últimos días: el huevo que consiguió el récord de ‘Me Gusta’ en Instagram.

“No estoy ‘Egg-perando’, pero me parece maravilloso escuchar cómo todo el mundo se siente tan ‘feliz por nosotros’. También estamos muy felices y entusiasmados por este nuevo capítulo en nuestras vidas. Ahora pueden dejarme tranquila y volver a concentrarse en mirar a un huevo”, escribió en Twitter la cantante.

Este es el mensaje de Miley Cyrus en sus redes sociales. (Foto: Twitter)

Rápidamente, la publicación de Miley Cyrus obtuvo más de 6,046 ‘Me Gusta’ y cuenta con cientos de comentarios que felicitan a la artista por tan hilarante respuesta.

Recordemos que los rumores sobre su presunto embarazo comenzaron luego que la cantante fuera captada en Miami en imágenes donde luciría lo que aparenta ser una abultada barriga. Las fotografías se viralizaron al instante.

