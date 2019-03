Khloé Kardashian aseguró que pese a su infidelidad, Tristan Thompson “es un buen padre”

La modelo y empresaria Khloé Kardashian sorprendió a todos con sus recientes declaraciones sobre su expareja Tristan Thompson. La socialité salió en defensa del basquetbolista y señaló que pese a haberle sido infiel, lo considera un buen padre.

Tras las polémicas de infidelidad que envolvió a la pareja en el último año, la ruptura definitiva de Klhoé Kardashian y Tristan Thompson vino después de que este se involucrara con la mejor amiga de Kylie Jenner, Jordyn Woods.

Sin embargo, pese a que ahora están separados, la joven integrante de la familia Kardashian ha demostrado su madurez al ser capaz de separar el rol de Tristan Thompson como pareja y como padre. Además, dijo que sus problemas personales no afectarán a su hija en común, True Thompson.

A través de Twitter, Khloé Kardashian respondió al comentario de una seguidora que le envió un mensaje de aliento y le dijo que siga adelante “con la cabeza en alto” porque su hija la necesita.

“¡Gracias, amor! Eres muy amable. Pero él es un buen padre para ella. Mi dulce y especial True NUNCA estará entre él y yo. Se los prometo”, contestó la socialité, evidenciando que ella y Thompson no dejarán que sus problemas intervengan en su rol como padres.

What’s been harder & more painful is being hurt by someone so close to me. Someone whom I love & treat like a little sister. But Jordyn is not to be blamed for the breakup of my family. This was Tristan’s fault.