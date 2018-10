Kendall Jenner estalla contra TMZ y lo acusa de poner en riesgo su seguridad

Kendall Jenner no aguantó más y literalmente explotó y arremetió contra TMZ, luego que un hombre, señalado como su acosador, fuera arrestado por supuestamente haber entrado ilegalmente en su propiedad.

El sujeto, quien responde al nombre de John Ford (37), fue arrestado el último martes por agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles por ingresar sin autorización a la residencia de Kendall Jenner.

Tras permanecer por varias horas en la dependencia policial, las autoridades fijaron una fianza de US$20 mil para Ford, quien debe presentarse en la corte el próximo 6 de noviembre, y tras pagarla, fue liberado.

Ello provocó que Kendall Jenner, a través de su cuenta en Twitter, compartiera la noticia publicada por TMZ y acusara al portal de poner en riesgo su seguridad al revelar su información y fotos sobre la ubicación de su mansión.

“¿Y cómo piensan ustedes que estas personas aterradoras saben dónde está mi casa? Porque no solo publicas fotos sino mi ubicación. Es tan inseguro. ¿No es esta nuestra única onza de privacidad que podemos obtener?”, escribió inicialmente Kendall Jenner.

“Entiendo para qué me he registrado, pero cuando liberas la ubicación exacta donde vivo, ESO es cuando estás poniendo mi vida en peligro. Tu hogar es tu refugio seguro, pero para mí, porque muchos lugares como tú, mi hogar es cualquier cosa PERO. Usted debe estar avergonzado de sí mismo”, agregó.

and how do you guys think these terrifying people know where my house is? cuz you release not only photos but my location. it is so beyond unsafe. is this not our one ounce of privacy we can get??? …. https://t.co/Y1oglJsHck

i understand what i’ve signed up for but when you release the exact location to where i live THAT is when you’re putting my life in danger. your home is your safe haven, but for me, cuz of outlets like you, my home is anything BUT. you should be ashamed of yourself. https://t.co/Y1oglJsHck