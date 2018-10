Iggy Azalea sorprende a sus fans con inesperada decisión

La rapera australiana Iggy Azalea utilizó su cuenta en Twitter para dar a conocer una triste noticia para sus fanáticos en Estados Unidos: sus gira ‘Bad Girls Tour’ tuvo que ser cancelada.

“Créeme, estaba muy emocionado por esta gira… Y estoy realmente decepcionado de que no pueda suceder este año”, escribió inicialmente Iggy Azalea.

_“La elección estaba fuera de mis manos y no era mi decisión.

Espero poder verlos a todos en persona algún día. Los quiero”_, finaliza el breve anuncio.

Believe me – i was really excited for this tour…

and im genuinely disappointed it cant happen this year –

The choice was out of my hands and not my call to make.

I hope i will get to see you all in person one day.

I love you. ❤️

IGGY

