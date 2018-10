Gal Gadot confirma retraso en el estreno de “Wonder Woman 1984”

“Wonder Woman 1984”, la secuela de la exitosa película de superhéroes “Wonder Woman” (2017), se estrenará el 5 de junio de 2020, siete meses después de la fecha anunciada previamente del 1 de noviembre de 2019.

Gal Gadot, la encargada de interpretar a Wonder Woman en la gran pantalla confirmó con un mensaje en Twitter la nueva fecha de lanzamiento de esta película, que volverá a contar con Patty Jenkins como directora.

Gal Gadot es una actriz y modelo israelí. Ganó el título de Miss Israel 2004 y fue representante de su país durante el concurso de Miss Universo del mismo año en Ecuador.

Saltó a la fama internacional como actriz por su papel de Gisele Yashar en la saga The Fast and the Furious, y más tarde, fue la actriz protagonista de Wonder Woman (2017), interpretando a Diana Prince en el Universo extendido de DC Comics.