Disney lanzó el tráiler oficial de la película live action de “Dumbo” VIDEO

Los estudios Walt Disney estrenaron el tráiler oficial de la película live action de Dumbo, la cual es dirigida por Tim Burton y que llegará a las salas de cine de todo el mundo el 29 de marzo de 2019.

En el video aparece Colin Farrell, quien interpreta a Holt Farrier, una exestrella de circo que decide volver a montar un espectáculo tras la guerra. ‘Dumbo’ se convierte en su principal atracción, pero también es el hazmerreír de todos por sus enormes orejas.

Sin embargo, las orejas de ‘Dumbo’ son las que le darán la capacidad de volar, lo que le interesa al empresario V.A. Vandevere (Michael Keaton) y a la artista Colette Marchant (Eva Green), quienes intentarán convertirlo en una gran estrella.

In 2019, find your courage. Watch the brand new trailer for #Dumbo , and see the film in theaters March 29. pic.twitter.com/39cEs8dX1m

El reparto de ‘Dumbo’ está encabezado por Colin Farrell, Eva Green, Alan Arkin, Michael Keaton y Danny DeVito; los dos últimos vuelven a trabajar juntos bajo las órdenes de Tim Burton 26 años después de ‘Batman vuelve’.

Get your first look at the brand-new trailer for #Dumbo during the CMA’s tonight at 8|7c on @ABCNetwork! pic.twitter.com/AdRetD4Lcc