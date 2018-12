Así reaccionó Demi Lovato su nominación a los Grammy 2019 en Twitter

Ya se anunciaron a los nominados a los premios Grammy en sus 84 categorías y Demi Lovato, pese a estar alejada más de 4 meses de la música debido a su rehabilitación, ha logrado ser seleccionada en una categoría.

Demi Lovato junto a Christina Aguilera fueron nominadas como ‘Mejor dúo o grupo’ por su colaboración en “Fall in Line”. Ambas artistas grabaron el videoclip e interpretaron el single en los premios Billboard 2018. La cantante de 26 años no dudó en hacer pública su emoción vía Twitter.

“Me desperté llena de esperanza. Los sueños se hacen realidad, todos… gracias Christina Aguilera. Te quiero mucho”, escribió inicialmente en Twitter, Demi Lovato.

Woke up filled with hope. Dreams come true y’all… thank you @xtina . I love you so much pic.twitter.com/RqNiSNqf6T

Posteriormente la cantante y actriz reveló en otro tuit que siempre fue fan de la artista: “Crecí en Texas, cantando a Christina Aguilera todos los días, desesperadamente intentando alcanzar sus altas notas… ¡Si me hubieran dicho que yo sería nominada a los Grammy con ella me hubiera reído en su cara! Esto es surreal”.

I grew up in Texas, singing to @xtina everyday, DESPERATELY trying to hit her high notes.. if you would’ve told me I’d have a Grammy nod with her I would’ve laughed in your face!! This is so surreal..